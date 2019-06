Burenruzie loopt uit de hand

Op zondag 23 juni 2019 om 17.15 uur kwamen er verschillende telefoontjes binnen bij het Operationeel Centrum. In de Arubastraat zou een man met een hakbijl op straat lopen. Hij zou gewond zijn en er zou ook een ruit vernield zijn. Toen agenten ter plaatse kwamen troffen ze een flink aantal mensen in de straat. Ze hadden moeite om te weten te komen wat er nu gebeurd was omdat veel mensen geëmotioneerd waren. Ook troffen ze een 33-jarige inwoner uit Breda die met de hakbijl had gelopen. Er was ook een ruit kapot.

De verdachte is aangehouden en naar het bureau gebracht nadat ambulancepersoneel hem hadden verzorgd voor een lichte verwonding. De recherche gaat de zaak onderzoeken.