Twee aanhoudingen verricht in Breda

Naar aanleiding van Meld Misdaad Anoniem meldingen is de politie twee huizen binnengevallen. In de woningen zijn wapens en drugs gevonden. Hierbij zijn twee wapens in beslag genomen. Een automatisch wapen bleek nep te zijn, echter was deze niet echt te onderscheiden. Naar het andere wapen wordt nog onderzoek gedaan. Tevens zijn er drugs gevonden welke de gebruikershoeveelheid overschrijden.

Beide verdachten zijn vrijgelaten, maar nog wel als verdachten aangemerkt. De politie onderzoekt de zaak verder.