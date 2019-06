Vrouw aangehouden wegens mishandeling in trein

Het slachtoffer zat in haar eentje in de trein toen ineens de 34-jarige Rotterdamse kwam langsgelopen en de vrouw bij haar keel greep en probeerde te verwurgen. De vrouw begon hard te gillen en wist zo de aandacht te trekken van andere inzittenden. Zo snel als de Rotterdamse was langsgekomen, zo snel was ze ook weer vertrokken na het feit. Het slachtoffer is opgevangen door overige passagiers van de trein. Op station Roosendaal hebben agenten de verdachte aangehouden. De aangehouden vrouw is overgebracht naar een politiecellencomplex waar ze wordt gehoord.