Man opgepakt voor reeks branden in Grave

Bewoners hebben aangegeven blij te zijn met de aanhouding. Ook burgemeester Roolvink reageert verheugd: "Het is goed dat het onderzoek van de politie en het Openbaar Ministerie heeft geleid tot de aanhouding van een verdachte. De branden houden mensen in onze gemeente bezig en dat is natuurlijk goed te begrijpen. Ik wacht de verdere ontwikkelingen in het onderzoek af", zo laat de burgemeester weten in een eerste reactie.



De verdachte zit in de cel en wordt verhoord. Het onderzoek gaat onverminderd verder.