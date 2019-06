Verdachten opgepakt voor serie woninginbraken

De politie startte het onderzoek naar aanleiding van een aantal woninginbraken in onze regio. Daarbij vielen een aantal overeenkomsten op in de werkwijze van de inbrekers. Uiteindelijk kwam de 47-jarige verdachte in beeld bij het rechercheteam in Helmond. Hij is geen onbekende van de politie en werd al eerder veroordeeld voor woninginbraken.

De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is inmiddels officieel verdachte voor vier woninginbraken die sinds februari 2019 zijn gepleegd. Deze vonden plaats in Son en Breugel, Beek en Donk, Valkenswaard en Spijkenisse. Tijdens het onderzoek kwam ook de 47-jarige vrouw uit Eindhoven in beeld. Zij zou de hoofdverdachte in ieder geval bij twee van de inbraken hebben geholpen. Het tweetal is in bewaring gesteld.