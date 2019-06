Aandacht voor de cold case Klee in Opsporing Verzocht

Door de kijkers een uitgebreide rapportage en enkele onderzoeksvragen voor te leggen, hopen het OM Limburg en de politie meer informatie en tips boven water te krijgen. Afgelopen woensdag maakte een cameraploeg hiervoor al opnames op diverse locaties in het hart van Treebeek en Heerlen.

De uitzending is dinsdagavond om 20.30 uur live te zien op NPO1. De herhaling is een dag later om 12.05 uur op NPO2. Daarnaast is het item ook online terug te kijken op een later moment.

Help ons in het onderzoek

‘We kiezen bewust ervoor om bij Opsporing Verzocht een getuigenoproep te doen, gezien het bereik dat zij wekelijks hebben met rond de miljoen televisiekijkers’, laat de onderzoeksleider weten. ‘We merken aan de hand van de reacties op straat en via de sociale media in de afgelopen weken dat de zaak nog altijd leeft in de gemeenschap van Treebeek.’

De familie van het slachtoffer en de politie hopen door enkele onderzoeksvragen aan de kijkers voor te leggen, dichterbij de oplossing van de zaak te komen. ‘Na bijna vierentwintig jaar is er nog geen antwoord op de wie Sjef heeft vermoord. We zetten nu alles op alles om de waarheid te achterhalen’, aldus de Officier van Justitie. ‘Help ons daarbij en deel je informatie. Dat mag ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem onder nummer 0800 – 7000.’

Nieuw onderzoek

Begin juni werd bekend dat er nieuw onderzoek wordt gedaan naar de moord op Sjef Klee naar aanleiding van een tip die binnenkwam dankzij de cold case-kalender. Meer informatie over deze cold case en het onderzoek lees je in het dossier.