Politie treft 600 kilo lachgas aan in busje

Mikado van cilinders

De bestuurder van het busje voldeed niet aan alle voorwaarden voor het vervoer van deze hoeveelheid lachgas. Zo waren er geen ladingsdocumenten en veiligheidsmiddelen aanwezig. Ook ontbraken de oranje borden, veiligheidsmiddelen en - instructies. ‘Deze hoeveelheid lachgas hebben wij nog niet eerder aangetroffen. We troffen een soort mikado van cilinders aan. Bijzonder was dat bij het openen van de laadruimte de cilinders letterlijk op de weg vielen waardoor bij een aantal flessen de afsluiters spontaan open gingen. De stuwage was dus niet op orde en dit leverde direct gevaar op’, aldus Serge van Vugt, teamleider Team Transport- en Milieucontrole (TMC). Er is een proces-verbaal opgemaakt voor overbelading (48%) en vervoer gevaarlijke stoffen over de weg. De politie doet verder onderzoek naar de afzender van het lachgas.