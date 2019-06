Lichaam Anja Schaap terug in Nederland

Anja Schaap raakte woensdag 29 mei vermist in Katwijk. Sindsdien heeft de politie uitvoerig onderzoek gedaan. Daarbij is onder meer op verschillende locaties in de gemeente tevergeefs naar haar gezocht. Hierbij kreeg de politie volop hulp van onder andere het Veteran Search Team en medewerkers van Staatsbosbeheer, KNRM, Reddingsbrigade Katwijk, Kustwacht en brandweer. Op 18 juni vond de bemanning van een Duits schip het lichaam van Anja in de Noordzee boven de Waddeneilanden.