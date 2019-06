Nieuw dienstvoertuig Mercedes B aangepast

Ook gaven gebruikers aan dat ze liever lampen hebben, die de omgeving van het voertuig verlichten. De daksets zijn aangepast, waardoor de lampen beter bruikbaar zijn. Daarnaast lichtte het stop-transparant in de dakset erg fel op, waardoor de tekst slecht leesbaar was. Dat is aangepast, en het stopteken is nu duidelijker zichtbaar. Miltenburg: ‘Nu heb je er als collega in de nachtdienst echt veel meer aan. We kunnen nog beter de mensen langs de weg zetten, daar waar het nodig is.’

Verder heeft het aangepaste voertuig een betere wegligging gekregen. Medewerkers die met het nieuwe politievoertuig reden, zeiden met hun voertuig contact te maken met de weg, wanneer er met grotere snelheid over een verkeersdrempel werd gereden. De voertuigen zijn voorzien van stuggere veren, waardoor het voertuig voor 1,6 en achter 2,5 cm hoger komt. Het voertuig zakt daardoor minder in.