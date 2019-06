Politie houdt zeven verdachten aan in onderzoek naar grootschalige hennepteelt

Na deze aanhoudingen zijn in een paar panden in Hengelo, Huissen, Gendt, Nijmegen, Enschede en in een winkel aan de Zuiderhagen in Enschede doorzoekingen geweest door het rechercheteam. Op twee locaties in Hengelo en Enschede zijn actieve hennepkwekerijen aangetroffen (totaal 600 planten). Op twee andere locaties ontdekten de rechercheurs sporen van geruimde plantages. Op weer andere locaties werden onder andere apparatuur en plantenvoeding voor het telen van hennep in beslag genomen. In Gendt stond een aanhangwagen die compleet was ingericht voor het telen van hennep. Deze is in beslag genomen.

Afgelopen jaar zijn meer dan tien hennepplantages in Oost-Nederland, onder andere in Aalten, Winterswijk, Dieren, Raalte, Hengelo en Enschede, ontmanteld die gelinkt worden aan vijf aangehouden verdachten.