Aanhouding na valse melding onder invloed van lachgas

Rond 15.55 uur kwam een melding van schoten op de Australiëlaan. Agenten gingen er meteen heen en troffen de auto met de melder aan. De agenten namen de afgesproken posities in en trokken hun vuurwapens, waarna een uitpraatprocedure volgde. Zowel de bestuurder als de bijrijder stapten uit. Hierbij leek de bijrijder niet door te hebben wat de ernst van de situatie was, waarna de bestuurder hem riep niet te bewegen, omdat er vuurwapens op hem waren gericht. Beiden werden aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Later bleek dat de bijrijder, die tevens de melder was, onder invloed was van lachgas en meerdere malen naar het noodnummer 1-1-2 had gebeld om valse meldingen te doen. De bestuurder had hier niets mee te maken en is al snel in vrijheid gesteld.