Getuige gezocht van dodelijke aanrijding #Heerhugowaard

Vanuit het onderzoek is naar voren gekomen dat er op die woensdagavond 19 juni om 23.15 uur een zwarte Seat Leon (iets ouder model) heeft gereden vanaf de Saffier, en dat deze Seat Leon bij groen licht was opgereden richting de G. Rietveldweg of de Westtangent.

Onze specialisten van de afd. Verkeersongevalsanalyse komen heel graag in contact met de bestuurder van deze zwarte Seat Leon.

Bent u deze automobilist? Neemt u dan s.v.p. contact op met onze afdeling Verkeersongevalsanalyse via tel.nr. 0900-8844. Liever via internet melding doen? Dat kan via een contactformulier.

Voor meer informatie over dit verkeersongeval, zie het eerder gepubliceerde persbericht -> https://www.politie.nl/nieuws/2019/juni/20/04-meisje-overleden-na-verkeersongeval.html

2019116335