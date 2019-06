Verdachte aangehouden in zaak steekpartij Schagen

De 22-jarige verdachte zit in beperkingen. Dit betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De steekpartij speelde zich af in de nacht van vrijdag 21 juni op zaterdag 22 juni omstreeks 02:45 uur. Hierbij raakte een 20-jarige inwoner van Hollands Kroon zwaargewond.



Dezelfde dag werd er een verdachte aangehouden. Zijn rol is onderzocht. Deze verdachte is inmiddels in opdracht van het Openbaar Ministerie in vrijheid gesteld. De politie is nog op zoek naar getuigen die meer informatie hebben over het incident. Zij worden verzocht om contact op te nemen met de politie via 0900-8844.