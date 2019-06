Getuigen gezocht van schietincident

De auto van een omstander werd geraakt door een kogel. Deze auto wordt nader onderzocht. Verder vonden agenten in de omgeving van de Trekweg de mogelijke achtergelaten vluchtscooter aan. Deze is in beslag genomen voor nader onderzoek. De politiehelikopter hielp mee in de zoektocht naar verdachten, maar die zijn hierbij niet aangetroffen. Rechercheurs doen uitgebreid sporenonderzoek in de omgeving van de Rijswijkseweg. Ook doen agenten er buurtonderzoek.



De politie zoekt getuigen van het schietincident.. Hebt u iets gezien of gehoord? Of bent u in het bezit van camerabeelden? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.