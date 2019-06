Vermiste Mohamed Anaya uit Rotterdam in Team West

Den Haag - Rotterdam - In de uitzending van vanavond wordt uw aandacht gevraagd voor de vermissing van Mohamed Anaya uit Rotterdam. Hij is sinds vrijdagmiddag 14 juni vermist en werd voor het laatst gezien in de wijk IJsselmonde in Rotterdam. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Zijn zwarte Volkswagen Golf GTE is aangetroffen op de Van Vredenburchweg in Rijswijk, vlakbij het tennispark de Hofstede en de sportvelden.