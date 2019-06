Politie toont foto aangetroffen vrouw Westdorpe in Opsporing Verzocht

Westdorpe - In een weiland aan de Sint Anthoniekade in Westdorpe werd zaterdag 22 juni het stoffelijk overschot van een vrouw aangetroffen. In de zoektocht naar haar identiteit wordt vanavond een foto getoond in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht.