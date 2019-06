Drie politiemedewerkers buiten functie gesteld

Tijdens dat onderzoek kwamen er nieuwe feiten aan het daglicht waarbij andere medewerkers betrokken zijn geweest. Dat heeft geresulteerd in de maatregelen die vandaag zijn genomen. Nagenoeg alle betrokken medewerkers werken in hetzelfde basisteam van de politie Limburg. Een medewerker werkt bij een regionaal ondersteunende afdeling.

Onderzoek

Alle betrokken medewerkers hebben hun geweldsmiddelen ingeleverd en hun is de toegang tot de politiegebouwen en –systemen ontzegd gedurende de duur van het onderzoek. Er is momenteel geen strafrechtelijk onderzoek gaande. Er vindt wel naast het interne disciplinaire onderzoek een oriënterend onderzoek plaats door medewerkers van de Rijksrecherche . Dit onder leiding van het Openbaar Ministerie. De uitkomsten daarvan moeten worden afgewacht. De medewerkers van het basisteam zijn door de leiding geïnformeerd. Tevens zijn er maatregelen getroffen in de bedrijfsvoering om de hierdoor ontstane situatie in de personele planning het hoofd te kunnen bieden.

Integriteit

Integriteit is de basis van goed politiewerk. De politie staat voor betrouwbaarheid. De samenleving mag verwachten dat wij zorgvuldig en adequaat handelen en daar verantwoordelijkheid voor nemen en transparant over zijn. Als je bij de politie werkt, heb je een voorbeeldfunctie. Dat geldt voor iedereen.

Politiewerk is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken, die zijn daarom niet voor 100% te voorkomen. De politie is er alert op. Van fouten moeten we leren en plichtsverzuim heeft consequenties. De politie onderzoekt meldingen over mogelijk plichtsverzuim zorgvuldig en straft waar het moet.

De politie communiceert zo transparant mogelijk over integriteit. Daarbij wordt altijd een afweging gemaakt tussen de privacy van haar medewerkers en het organisatiebelang. We zijn open over fouten, leerpunten en maatregelen van de organisatie.