Gewapende overvallers aangehouden

De politie is op zoek naar getuigen. De verdachten droegen donkere kleding en een wit masker. Ook willen we graag in contact komen met de getuige die de telefoon van een van de verdachten ingeleverd heeft bij het Shell pompstation. Heeft u informatie over deze overval? Heeft u vlak voor of na de overval misschien iets gezien of gehoord dat hiermee te maken kan hebben? Of bent u de getuige die de telefoon ingeleverd heeft? Geef uw informatie dan door via het telefoonnnummer 0900-8844. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem (M.) 0800-7000.