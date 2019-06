Vanavond in Opsporing Verzocht: onbekende dode

Nederland - In het Zeeuwse Westdorpe werd op zaterdag 22 juni door een voorbijganger het stoffelijk overschot van een vrouw aangetroffen. Het lichaam lag in een weiland op enkele meters van de Belgische grens. Tot op heden is de identiteit van de vrouw nog niet vastgesteld. In Opsporing Verzocht wordt het publiek om hulp gevraagd. Wie weet wie het slachtoffer is of mist iemand in zijn of haar directe omgeving?