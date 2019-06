Vertraging voor nieuwbouw Groest

De ontstane vertraging komt voort uit onderzoek wat in de afgelopen periode is gedaan op het terrein aan de Groest in Hilversum. Naast dit onderzoek zijn ook alle eisen en wensen in kaart gebracht waaraan het nieuwe gebouw inclusief een moderne meldkamer zou moeten voldoen. Uit deze studies blijkt dat de complexiteit van het gehele project groter is dan gedacht. De belangrijkste veroorzakers van de vertraging zijn de sloop en nieuwbouw in het Hilversumse centrum en de gewenste ondergrondse parkeervoorziening. De politie, als opdrachtgever van de nieuwbouw, gaat kritisch kijken naar het plan. Wanneer hierover een definitief besluit genomen is, zullen wij dit communiceren.