Herkenning verzocht in Bureau GLD

In de uitzending van woensdag 26 juni 2019:

Harderwijk – Invalide vrouw bestolen van portemonnee

Op woensdag 20 februari 2019 omstreeks 16.00 uur is een vrouw, zittend in een elektrische rolstoel, aan het winkelen in het winkelcentrum Stadsdennen in Harderwijk. In één van de winkels komt een onbekende man erg dicht bij haar staan. Vermoedelijk steelt deze man haar portemonnee. Ook heeft dezelfde man geprobeerd met haar pinpas te pinnen. De man was in gezelschap van een vrouw en beiden zijn vastgelegd door bewakingscamera’s. Wie herkent deze man of vrouw op de beelden? Deze beelden zijn beschikbaar vanaf 26 juni om 17.20 uur op Gezocht & Vermist. 2019078386

Zutphen – Getuigen gezocht van overval op woonwagen

Op zondagavond 8 juli 2018 raakt een 70-jarige man zwaargewond wanneer hij en zijn echtgenote in hun woonwagen aan de Berkenlaan rond 21.00 uur worden overvallen door twee gemaskerde mannen. Er vindt een worsteling plaats er wordt geschoten. De man raakt zwaargewond en wordt dezelfde avond nog geopereerd in het ziekenhuis. De overvallers vluchten daarna in een auto in de richting van de Den Elterweg. Vermoedelijk reden zij in een zwarte auto, een VW Golf.

Onderdeel van het politieonderzoek is een uitgebrande auto aan de Eerbeeksedijk in Loenen. In de nacht van 8 op 9 juli wordt daar rond 02.00 uur een brandende auto gevonden. Het rechercheteam houdt er rekening mee dat er een verband is tussen de woningoverval en de uiteindelijk uitgebrande auto.

De politie is nog op zoek naar de derde verdachte. Wie weet er meer?

Wie weet meer over de achtergrond of aanleiding van deze overval?

Wie weet meer over de identiteit van een mogelijke derde dader?

Wie heeft meer informatie over de uitgebrande auto (een zwarte Volkswagen Golf, model hatchback)?

Alle informatie kan relevant zijn voor het onderzoek. Als u in de omgeving iets gezien of gehoord heeft, bel dan de politie via 0900-8844 of vul het tipformulier in. U kunt ook een anonieme melding doen via Meld Misdaad Anoniem (MMA). Dit kan door te bellen met 0800-7000 (gratis) of door het online te melden. 2018303751

Apeldoorn – Winkeldiefstal door twee mannen

Twee mannen komen op zaterdag 16 februari 2019 rond 16.30 uur afzonderlijk van elkaar een supermarkt binnen aan de Linie in Apeldoorn. Ze pakken bij binnenkomst beiden een winkelmandje waarna ze in de winkel soortgelijke artikelen pakken. Ze treffen elkaar een aantal keren in de winkel en verstoppen dan vermoedelijk de producten in hun kleding. De producten zitten later ook niet meer in de mandjes. De ene man rekent nog wel één artikel af maar de andere man verlaat de winkel zonder iets te betalen. Wie herkent hen? 2019120031

Arnhem – Twee vrouwen pinnen met gestolen pinpas

Op donderdag 21 maart 2019 pinnen twee vrouwen met een gestolen pinpas bij een geldautomaat aan het Willemsplein in Arnhem. Op camerabeelden is te zien hoe deze vrouwen deze pinpas stelen van een vrouw die kort daarvoor boodschappen afrekent bij de kassa van een supermarkt aan de Hanzestraat (winkelcentrum Presikhaaf). Wie herkent deze twee vrouwen? De één droeg een muts en de andere had een donkerblauw

Zutphen – Man steelt scheerapparaten bij drogist

Een medewerkster van een drogist aan de Rudolf Steinerlaan in Zutphen ziet dat op zaterdag 6 april 2019 rond 16.00 uur een man in de winkel een verpakking van een scheerapparaat openmaakt. Ze spreekt hem hierop aan. Op camerabeelden is te zien dat deze man uiteindelijk meerdere malen doosjes in zijn jas stopt en de winkel verlaat zonder iets af te rekenen. De man vertrekt op de fiets. Wie herkent hem? 2019166530

