Hennepkwekerij in bedrijfspand

De politie trof in het bedrijfspand 300 planten aan. In het pand waren drie ruimtes in aanbouw waar de hennepplanten over verdeeld moesten worden. Ook bleek er sprake van diefstal van stroom. Er waren op dat moment een 29-jarige man uit Purmerend en een 33-jarige man (woonplaats onbekend) in het pand. Beide mannen zijn aangehouden. De politie doet onderzoek naar de hennepkwekerij.

