Mishandeling op het strand

Rond 18.45 uur zat het 17-jarige slachtoffer uit Amsterdam met twee meisjes op het strand. Even later werd er door een jongen iets geroepen in de richting van de meisjes en ontstond er een woordenwisseling. Hierop gaf de jongen een trap tegen het been van een van de meisjes. Het 17-jarige slachtoffer wilde tussenbeide komen maar kreeg toen ook een harde trap waardoor zij op de grond viel. Hierna is de verdachte weggerend. Er is nog gezocht naar de verdachte maar deze is niet meer aangetroffen. Het 17-jarige slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar deze mishandeling.

Bent u getuige geweest van deze mishandeling en heeft u nog niet met de politie gesproken? Bel dan de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2019120899