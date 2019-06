Drie verdachten aangehouden voor straatroof

Het drietal wordt ervan verdacht rond 19.00 uur het 31-jarige slachtoffer te hebben beroofd van zijn tas en geld, nadat ze hem eerst van achteren op zijn hoofd sloegen. Het slachtoffer raakte hierbij gewond en is ter behandeling overgebracht naar een ziekenhuis.



Agenten stelden direct een onderzoek in en via bewakingsbeelden kwamen zij bij een coffeeshop, elders in de binnenstad van Amsterdam uit. Daar konden de drie verdachten worden aangehouden.