Aanpak jeugdoverlast; zes aanhoudingen

Omwonenden van de Engelse Tuin klaagden onder andere over scooteroverlast, het afsteken van vuurwerk en het plegen van andere strafbare feiten, zoals openlijk geweld en bedreigingen. De politie ontving ook klachten over scooterrijders die rondcrossen en wheelies maken in het naastgelegen winkelcentrum.



Onder regie van de gemeente en in samenwerking met omwonenden en andere partners zoals Handhaving, Welzijn, Jeugdwerk en Maatschappelijke Ondersteuning proberen we de jeugdoverlast tegen te gaan.