Getuigen gezocht van schietincident; Slachtofferhulp beschikbaar

Rond 17.35 uur zouden twee nog onbekende mannen beschoten zijn door een andere man. Zowel de slachtoffers, als de mogelijke schutter zijn niet meer aangetroffen. Het is nog steeds onbekend of er gewonden zijn en wat de aanleiding van het schietincident is.



Mogelijk bent u getuige geweest van dit incident. De recherche Den Haag-Zuid wil u dan graag hierover spreken. U kunt ze bereiken via 0900-8844. Een schietincident kan een grote impact hebben op uw veiligheidsgevoel of dat van de mensen in uw directe omgeving. De medewerkers van Slachtofferhulp staan voor u klaar. Zij zijn te bereiken via het politieteam Laak 0900-8844.