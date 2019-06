Drie overvallen en meer in Bureau Rijnmond

In deze aflevering worden beelden getoond van de overval op een horlogemaker aan de Hordijk in Rotterdam, op een woning aan de Beijerlandselaan in Rotterdam en op een supermarkt in Vlaardingen. Bij die laatste zat het de overvaller niet mee. De kassalade die hij had buitgemaakt werd hem weer afgenomen door het personeel en vluchten werd hem ook moeilijk gemaakt. Uiteindelijk wist hij wel weg te komen, zonder buit!