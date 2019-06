Politie en Belastingdienst nemen 20.000 euro in beslag bij actie Spaanse Polder

Rotterdam - Waar de meeste mensen een zonnebril, een ruitenkrabber of parkeerschijf in het opbergvak van hun autoportier hebben liggen, lag daar dinsdag bij een 34-jarige man 4000 euro aan contacten. Toen agenten vroegen hoe hij aan dat geld kwam, had hij daar geen verklaring voor. De man is aangehouden voor witwassen en zijn auto is in beslag genomen.