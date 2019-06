Zes aanhoudingen in onderzoek naar diefstal van 24 miljoen euro aan cryptomunten

Het onderzoek, dat ruim een jaar liep, loopt samen met een onderzoek in het Verenigd Koninkrijk. De onderzoeksteams van politie en justitie zijn hierbij ondersteund door collega’s van Europol en Eurojust.

Naast de aanhoudingen in Nederland zijn er doorzoekingen gedaan in vier woningen in Amsterdam, de regio Den Haag en in Rotterdam, in een bedrijfspand en in een boot. Deze doorzoekingen waren gericht op vermogen en gegevensdragers in het kader van het onderzoek.

De verdachten worden vrijdag voorgeleid en zitten in volledige beperkingen. In het kader van het onderzoek en de beperkingen kunnen we inhoudelijk niet verder ingaan op de zaak.