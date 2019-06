Speciale website in verband met autobranden Oss

Oss - Het rechercheteam dat de autobrandenreeks in Oss onderzoekt heeft een speciale website gelanceerd. Doel van de site is om bewoners met regelmaat te informeren over ontwikkelingen in het onderzoek. Ook worden bewoners actief betrokken om mee te denken. Zo plaatst het team er foto’s van verdachte situaties, waarop mensen kunnen reageren.