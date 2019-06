Gezochte overvaller winkel Landgraaf aangehouden

Het is zaterdag 25 mei als op klaarlichte dag rond 11.30 uur het personeel van een winkel aan de Hoofdstraat in Landgraaf wordt opgeschrikt door een overvaller. Hij bedreigde het aanwezige personeel, deed een greep in de kassa en ging er op een scooter vandoor. Opmerkelijk was dat hij onderweg een wheelie maakt, zoals ook duidelijk op de vrijgegeven bewakingsbeelden te zien was.