Opsporing Verzocht levert nieuwe informatie op voor de Cold Case Klee

Denk jij meer te weten over wat er bijna 24 jaar geleden met Sjef Klee gebeurd is? Heb je destijds iets opgevangen over deze zaak wat je altijd is bijgebleven? Of heb je een tip? Deel informatie via onderstaand tipformulier, bel naar 0800-6070 of deel je informatie anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

Lees meer via het dossier over deze zaak.