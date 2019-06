Verdachte situatie onderzocht

De politie heeft het pand betreden met hulp van het Quick Response Team. In het pand werden wapens aangetroffen. Er werden geen aanhoudingen verricht. Er vind nog een nader aanvullend onderzoek plaats onder meer naar de exacte aantallen en soorten wapens. Tijdens de actie is het publiek op afstand gehouden door een ruime afzetting. Er is op dit moment geen gevaarzetting voor de omgeving maar de afzetting blijft voorlopig nog gehandhaafd. Degenen die relevante informatie denken te hebben voor het onderzoek worden gevraagd deze te delen met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via M. 0800-7000.