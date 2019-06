26e Egmont Group Plenary Meeting georganiseerd door FIU-Nederland

De Egmont Group of Financial Intelligence Units is een internationale organisatie die bestaat uit 158 ​​financiële inlichtingeneenheden (FIU's) van over de hele wereld. Het vergemakkelijkt de uitwisseling van financiële inlichtingen, expertise en bekwaamheden ter bestrijding van het witwassen van geld, financiering van terrorisme en onderliggende ernstige criminaliteit.

Tijdens de plenaire vergadering komen de hoofden van FIU's bijeen om operationele beslissingen te nemen op basis van de aanbevelingen van het Egmont comité en werkgroepen. De plenaire vergadering biedt een gelegenheid om de relaties en het delen van inlichtingen tussen FIU's en waarnemers- en partnerorganisaties over de hele wereld verder te versterken en het Egmont Group-netwerk nog verder uit te breiden.