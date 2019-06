Rond 22.20 uur kreeg de politie een melding dat er een voertuig in brand stond in de Klipperstraat. De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft de brand geblust. Het voertuig en naastgelegen voertuigen hebben flinke schade opgelopen. De forensische opsporing onderzoekt of er sprake is van brandstichting.

2019121042