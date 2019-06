Getuigen gezocht doorrijden na aanrijding 9-jarig meisje Lindengouw Almere

Het meisje bleef achter met lichte verwondingen en een kapotte fiets.

Doorrijden na het veroorzaken van een verkeersongeval is strafbaar. Wie een ongeluk veroorzaakt met letsel en/of schade, dient zich te bekommeren over het slachtoffer en zijn of haar identiteit kenbaar te maken zodat eventuele schade verhaald kan worden.

De politie is daarom op zoek naar de bestuurder van de grijze auto en vraagt getuigen of mensen die meer informatie hebben, zich te melden via 0900 8844. Wie liever anoniem reageert, kan dit doen via MeldMisdaadAnoniem 0800 7000.