Incident met wapen bij huis

Dat gebeurde rond half 9. Een getuige zag van een afstand dat de bewoner bedreigd werd en naar binnen ging. Agenten zijn ter plaatse gegaan en hebben de bewoner gesproken.De dader(s) zijn vermoedelijk vertrokken op een donkerkleurige scooter.

Omdat nog niet duidelijk is wat er precies is voorgevallen, zoekt de politie getuigen. Heb je iets gezien op woensdagavond aan de Ampsen? Of heb je andere informatie die hiermee te maken kan hebben? Bel dan de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem.

(2019281784 SK)