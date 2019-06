Man in zijn gezicht gestoken

Donderdag 27 juni omstreeks 2.15 uur heeft een onbekende man een 33-jarige man uit Nijmegen in zijn gezicht gestoken. De man bevond zich op dat moment in een horecazaak aan de Smetiusstraat. Het zwaar verminkte slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft meteen een onderzoek naar de verdachte onbekende man ingesteld.

Hij had het volgende signalement:

- Rond de 35 jaar

- Getinte huidskleur

- Zwart haar

- Witte schoenen

- Blauwe korte broek

- Blauwe shirt met witte figuurtjes

- Normaal postuur

De man zou eerder op de avond ook al in de horecazaak zijn geweest. De politie onderzoekt de aanleiding en toedracht van dit incident. Vandaag vindt er onder andere een buurtonderzoek plaats. Het team dat de mishandeling onderzoekt heeft belang bij getuigen en beeldmateriaal.

Getuige?

Was je getuige of weet je meer over deze mishandeling en heb je nog niet met de politie gesproken? Tip ons via 0900 8844 of het digitaal tipformulier. Anoniem melden kan ook via Misdaad anoniem door te bellen met 0800 7000 of www.misdaadanoniem.nl

2019282077 ^cw