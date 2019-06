Overval in woning

Een bewoner aan de Jan Tooropstraat in Renkum werd woensdagavond 26 juni omstreeks 21.51 uur in zijn woning overvallen door een onbekende man en vrouw. Nadat hij werd bedreigd met een wapen gaf hij naast geld ook andere kostbare goederen af. Het slachtoffer probeerde daarna het vluchtende duo te belemmeren door voor hun auto te gaan staan. Hierdoor werd hij aangereden en enkele meters door het voertuig meegesleurd. Het slachtoffer raakte gewond en moest zich onder medische behandeling laten stellen. De politie heeft meteen in en rondom de woning een onderzoek ingesteld. Andere politie-eenheden hebben in de omgeving gezocht naar de kleine blauwe auto, mogelijk van het merk Ford, waarin de overvallers weg waren gereden. De auto werd niet meer aangetroffen. Vandaag wordt uitgebreid buurtonderzoek gehouden en wordt aangifte opgenomen van het slachtoffer.

Het team dat de overval onderzoekt heeft belang bij getuigen en beeldmateriaal die mogelijk kunnen bijdragen aan het oplossen van dit misdrijf. Hiervoor kun je tippen via het digitaal meldformulier op politie.nl of een privébericht op Facebook. Bellen kan uiteraard ook met 0900 8844.

Anoniem tippen mag via Meld Misdaad anoniem of door te bellen met 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl



2019281906 ^cw