Politie vindt enorme hoeveelheid drugsafval in loods

De politie is een onderzoek gestart om de herkomst van het afval te achterhalen. Daarom doen we ook een oproep: wie heeft er informatie die te maken kan hebben met het afval? Misschien zijn er mensen die verdachte busjes of vrachtwagens hebben zien rijden op de Garderbroekerweg of in de omgeving. Het kan ook zijn dater mensen zijn die camerabeelden hebben waarop iets verdachts te zien is. Of misschien heb je wel andere informatie die mogelijk te maken kan hebben met het drugsafval in de loods. Bel dan de politie via 0900-8844, of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Het onderzoek naar de herkomst van drugsafval wordt heel serieus genomen. Drugsafval kan namelijk erg schadelijk voor de omgeving zijn. Bovendien heeft het verband met de productie van harddrugs, een wereld die gepaard gaat met zware criminaliteit.

N.B. Het is voor media niet mogelijk om opnamen te maken. Wel zijn er videobeelden beschikbaar.