Politie onderzoekt vechtpartij Amersfoort

Op woensdagmiddag rond 17.00 uur werd de politie gebeld over een uit de hand gelopen ruzie aan de Ariaweg. Het bleek al snel dat twee mannen elkaar te lijf waren gegaan. Eén man was daarbij gewond geraakt. De politie hield uiteindelijk twee mannen aan. Het gaat om een 35-jarige en een 53-jarige man, allebei uit Amersfoort.

Om de precieze toedracht de kunnen vaststellen komt de politie graag in contact met mensen die iets gezien hebben. Deze getuigen kunnen zich melden via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.