Politie onderzoekt autobrand Graafschapstraat

Rond 01.00 uur bleek er een auto in de brand te staan. De brandweer was snel ter plaatsen om de brand te blussen. Ook kwam er een ambulance om een persoon na te kijken. De politie doet onderzoek naar de brand en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord dat kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844.

2019121836