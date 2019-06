Albanese taxichauffeur verdacht van faciliteren criminelen

Het onderzoek startte naar aanleiding van vermoedens van de politie dat de verdachte zijn taxiwerk gebruikte als dekmantel voor het faciliteren van drugshandel. Tijdens het onderzoek bleek dat de taxichauffeur personen van en naar drugspanden vervoerde én bleek dat hij in zijn taxi meerdere kilo’s cocaïne vervoerde. De woning van deze taxichauffeur is door de politie doorzocht en zijn taxi is in beslag genomen.