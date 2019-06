Verdachte aangehouden voor brandstichting in school

In de school was dinsdag 18 juni brand ontstaan en op basis van het eerste onderzoek bleek sprake te zijn van brandstichting door een persoon die de school was komen binnenlopen met flessen vermoedelijk brandbare vloeistof. Hij stichtte brand en nam de benen. Nadat de brand was geblust, werd het schoolgebouw ontruimd. De recherche startte direct een uitgebreid onderzoek. Dat leidde uiteindelijk naar de verdachte, een 17-jarige Amsterdammer.