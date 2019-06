Man aangehouden voor zware mishandeling

Rond 17.00 kreeg de politie een melding van een zwaargewonde vrouw op een parkeerplaats bij de President Kennedylaan. Volgens getuigen was de vrouw mishandeld door een man en met een voorwerp geslagen. De 40-jarige vrouw uit Den Haag is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. Agenten creëerden ter plaatse een plaats delict en stelden sporen veilig. Daarnaast zochten agenten op aanwijzen van getuigen in de omgeving naar de verdachte. Kort daarop zagen zij hem rijden in Zoetermeer. Vermoedelijk betreft het een incident in de relationele sfeer. De 42-jarige verdachte uit Alphen aan den Rijn is overgebracht naar het politiebureau en wordt morgen voorgeleid. De recherche onderzoekt de zaak.