Twee agenten gewond bij vechtpartijen rondom Paardenmarkt IJsselmonde

De jaarlijkse Paardenmarkt op het IJsselmondse Hoofd begon 9.00 uur ’s morgens met een braderie. Om 14.00 uur startte de live-muziek. De zon begin in de loop van de dag steeds uitbundiger te schijnen en de alcohol vloeide steeds rijkelijker. Tegen 19.00 uur was er een opstootje tussen een man en vrouw met een jongeman. Daarna sloeg de sfeer ineens om. Beveiligers van het café hielden een aantal mensen vast in een poging ze uit elkaar te halen. Omstanders bemoeiden zich er mee en begonnen te duwen en aan de beveiligers te trekken. Aanwezige agenten gingen op de beveiligers af om hen te helpen. Tijdens de diverse opstootjes die ontstonden is een agente in haar rug aangevallen door een 43-jarge Rotterdammer. Zij kwam daarbij ten val en raakte gewond aan haar hoofd. Een andere agent werd aangevallen door een man en liep hierbij een kneuzing aan zijn rug op.



De opstootjes, grimmige sfeer en aanzuigende werking daarvan op omstanders maakte dat één van de agenten de noodknop indrukte en daarmee om spoedassistentie vroeg. Te hulp schietende agenten vormden samen met de al aanwezige agenten een linie en dreven de bezoekers en aanlopende sympathisanten weg van de horecagelegenheid waarna de rust snel terug keerde.



De 43-jarig Rotterdammer die ervan wordt verdachte de agente geslagen te hebben verkeerde onder invloed, van hem werd een bloedproef afgenomen. Het merendeel van de aanwezige bezoekers verkeerden onder invloed van alcoholhoudende drank en waren verbaal en fysiek agressief naar de politieagenten. Omstanders verklaarden dat daarbij door een aantal bezoekers ook verdovende middelen werd gebruikt.



De politie hield in totaal vijf verdachten aan voor belediging, openlijk geweld en of zware mishandeling. Een 19-jarige Rotterdammer werd nog dezelfde avond in vrijheid gesteld omdat, zo bleek uit onderzoek, hij geen rol had gespeeld in het tumult. De andere verdachten in de leeftijd van 21, 51 en 57 jaar werden in gesloten voor nader verhoor. De gewonde politieagente kon na behandeling het ziekenhuis verlaten, maar kon haar dienst niet meer voortzetten. De politie stelt een nader onderzoek in en sluit daarbij meerdere aanhoudingen niet uit.



Geweld tegen politiemensen of anderen met een publieke taak

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak en treedt er altijd tegen op. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Afgesproken is dat de straf bij geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak altijd wordt verhoogd. Ook als er aanwijzingen zijn dat het geweld is gepleegd onder invloed van alcohol of drugs, kunnen verdachten zwaardere straffen krijgen.

https://www.politie.nl/themas/thema/politiegeweld.html