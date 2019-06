16-jarige jongen verdacht van overval

Het onderzoeksteam kon, door goed recherchewerk, achter de identiteit van een van de verdachten komen. Die is aangehouden. In zijn ouderlijk huis is een zoeking gedaan, daarbij zijn spullen aangetroffen die mogelijk gerelateerd kunnen worden met de overval. Het onderzoek wordt onverminderd voortgezet, meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. We zoeken natuurlijk nog de tweede verdachte, die mag zich ook zelfkomen melden.