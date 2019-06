Gezamenlijke controle levert een aanhouding op

De man ging er vandoor toen handhavers hem wilden laten stoppen. Hij bleek, nadat hij was achterhaald, in het bezit van verschillende soorten drugs (crack, coke, wiet en hasj) en een geldbedrag van enkele honderden euro’s. Dit is in beslag genomen, evenals de auto waarin hij reed.

De jongen zit nog vast en wordt vandaag verder gehoord door rechercheurs.