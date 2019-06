Man aangehouden met winkelvoorraad

De politie gaf donderdag 27 juni rond 02:00 uur een stopteken aan een auto ter hoogte van de Turnhoutsebaan. De bestuurder bracht de auto tot stilstand maar vervolgens ging hij er samen met zijn bijrijder direct te voet vandoor.

Een voorbijganger wees de agenten op een bosje aan de Rillaersebaan. Daar trof de politie dan ook een van de betrokkene aan. Van blijven staan was echter weer geen sprake, de persoon koos voor een nieuwe sprintwedstrijd. De agent was echter sneller en kon de man snel aanhouden. Hij werd onder andere aangehouden voor de wet identificatie plicht omdat hij zich niet kon identificeren.

Het kenteken van de auto is vermoedelijk afkomstig van diefstal en is daarom in beslag genomen. Daarnaast zagen de agenten dat het voertuig was beladen met een groot aantal verschillende soorten werkbouw goederen én een koelkast. Er werd onder andere ongeveer 30 kilo bevroren vlees, 30 eieren, 112 diverse flesjes bier van verschillende merken bier en verschillende kratten met frisdank aangetroffen. De politie zoekt uit of deze goederen mogelijk ook afkomstig zijn van diefstal.

Mocht iemand de combinatie van deze goederen herkennen, dan kan deze persoon contact met ons opnemen via 0900 8844, voor het doen van aangiften.