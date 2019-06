Dringende oproep relschoppers FC Den Bosch zich te melden

Relschoppers die na publicatie van de (herkenbare) beelden worden geïdentificeerd worden aangehouden op een door ons nader te bepalen moment. Voorkom dit en geef je aan. Maar we doen ook een beroep op eventuele getuigen die misschien al wel één of meerdere verdachten kennen. Deel je informatie met de recherche in Den Bosch via 0900-8844 of eventueel anoniem via de M-lijn, 0800-7000.